10月5日（土）、6日（日）にJR大阪城公園駅 駅前広場で開催される日本酒試飲イベント『OSAKA-JO SAKE SQUARE～オオサカジョー サケ スクエア～』の参加蔵元20蔵と全60銘柄が発表された。 『OSAKA-JO SAKE SQUARE～オオサカジョー サケ スクエア～』は、大阪府酒造組合とFM802 / FM COCOLO / ZIP-FMが、大阪をはじめ関西の酒造業界の活性化をめざし昨年（2023年）初開催した日本酒試飲イベン