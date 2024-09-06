大規模災害が発生した際に医療体制の構築などの支援を行うDHEATの訓練が県庁で行われました。 （職員） 「皆さんには保健所に支援をお願いしたい」 訓練に参加したのは、県や長崎市、佐世保市の医療、保健部門の担当者のほか、九州、沖縄8県のDHEATメンバーら約120人です。 島原半島や諫早市を中心とした地域で、最大震度7の地震が発生した想定で、医療や福祉活動の本部の立ち上げや、県と現地の保健所との連