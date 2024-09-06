6日午前、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、OH MY GIRL、NMIXX、xikers、DRIPPIN、NOWADAYS、ARrC、Loossemble、RESCENE、ONEWE、YOUNG POSSE、元GFRIENDのイェリン、元TREASUREのバン・イェダム、ユンナらが、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区汝矣島（ヨイド）KBS新館で行われる「ミュージックバンク」のリハーサルに参加するため、放送局へ向かった。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予