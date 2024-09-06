世界的歌手のレディー・ガガ（38）が5日、ファッションメディア『ハーパーズバザー』の公式インスタグラムに登場。“巨大ダイヤの婚約指輪”が公開された。【写真】圧巻の“巨大ダイヤの婚約指輪”公開！ 婚約者と“ラブラブ”のレディー・ガガガガは、イタリア現地時間4日、『第81回ベネチア国際映画祭』のレッドカーペットに登場。ディオールのデザイナー、マリア・グラツィア・キウリによるオートクチュールのブラックベル