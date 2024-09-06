日本時間の2024年9月10日2時から開催予定のAppleの発表イベントでは、iPhone 16シリーズが発表されると目されています。この中のハイエンドモデルとなるiPhone 16 ProおよびiPhone 16 Pro Maxでは、iPhoneカメラの欠点のひとつがついに改善される可能性があると9to5Macが報じました。This iPhone 16 Pro camera upgrade will fix a major pain pointhttps://9to5mac.com/2024/09/05/this-iphone-16-pro-camera-upgrade-will-fix-a-