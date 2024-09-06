一般社団法人未来政経研究所は、「選挙公営制度に関する提言 -公正で開かれた選挙の実現を目指して-」と題し、2024年9月6日(金)に日本の選挙制度改革についての提言を行いました。 一般社団法人未来政経研究所「選挙公営制度に関する提言 -公正で開かれた選挙の実現を目指して-」 一般社団法人未来政経研究所は、「選挙公営制度に関する提言 -公正で開かれた選挙の実現を目指して-」と題し、2024年9月6日(金)に日本の選