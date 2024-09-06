蜷川美花with EiMさんが作品を展示する満奇洞岡山県観光連盟提供 「森の芸術祭晴れの国・岡山」実行員会事務局は６日、全ての参加アーティストの展示会場が決定したと発表しました。 【アーティスト（会場）】川島秀明（作州民芸館）染谷悠子（作州民芸館）ソフィア・クレスポ（つやま自然のふしぎ館）志村信裕（PORT ART & DESIGN TSUYAMA）サンドラ・シント（奈義町現代美術館）東山詩織（GREENable HIRU