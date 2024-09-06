【AFP＝時事】オーストラリア水泳連盟（Swimming Australia）は6日、パリ五輪で自国の選手を抑えて韓国選手が優勝することを願っていると話した豪競泳代表チームのコーチ1人を解雇した。豪代表のコーチを務めていたマイケル・パルフリー（Michael Palfrey）氏は、大会期間中に韓国メディアに対し、男子400メートル自由形では自国の選手2人よりも、一時自分の教え子だった韓国の金遇旼（Kim Woo-min）が金メダルを獲得する