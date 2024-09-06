宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の劇団員の女性（当時25歳）が2023年9月に死亡した問題で、歌劇団は6日、西宮労働基準監督署（同県）から労働基準法に基づく是正勧告を受けたと発表した。勧告は5日付。ヘアアイロンでやけど、謝罪なし…宝塚側が認めたパワハラの数々女性は23年9月30日、同市内のマンション敷地内で死亡しているのが見つかった。県警は自殺とみている。歌劇団が同11月に公表した調査報告書は、死亡直前の1カ月に118