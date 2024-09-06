左足を骨折していたフリーアナウンサーの皆藤愛子が、自身のインスタグラムを更新し、ワンピース姿の写真を投稿した。【写真】足が細すぎ！スリットから美脚チラ見せの皆藤愛子インスタでは「衣装＃BSイレブン競馬中継 ＃左脚まだ筋肉やわやわ」と番組で着た衣装を紹介。ワンピースのスリットからは、左足の美脚をチラリと見せている。これにファンは「スリットからのきれいな足最高ですね」「あいちゃん足が色っぽい