総裁選出馬への意気込みなどを語る小泉進次郎氏＝東京都内の選対本部事務所（立石祐志写す）自民党の小泉進次郎元環境相（衆院神奈川１１区）は６日の党総裁選出馬会見で、初当選以来、終戦記念日に続けてきた靖国神社への参拝を巡り「総理になっても続けるのか」と問われ、「適切に判断する」と明言を避けた。一方で「戦没者への弔意は変わらない」とも述べた。