UKロックバンド・ブラー（blur）のドキュメンタリー・フィルム『blur：To The End』（原題）と、コンサート・フィルム『blur：Live At Wembley Stadium』（原題）の2作品が、それぞれ邦題を『blur：To The End／ブラー：トゥー・ジ・エンド』、『blur：Live At Wembley Stadium／ブラー：ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』として、2025年1月より全国順次公開されることが決定。あわせて場面写真が解禁された。【写真】