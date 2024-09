UKロックバンド・ブラー(blur)のドキュメンタリー・フィルム『blur:To The End』(原題)と、コンサート・フィルム『blur:Live At Wembley Stadium』(原題)の2作品が、それぞれ邦題を『blur:To The End/ブラー:トゥー・ジ・エンド』、『blur:Live At Wembley Stadium/ブラー:ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』として、2025年1月より全国順次公開されることが決定。あわせて場面写真が解禁された。【写真】