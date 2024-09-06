Ritsuko Shimizu［東京６日ロイター］ - 経済産業省は６日、トヨタ自動車や日産自動車が国内で行う蓄電池・部素材、製造装置に関する設備投資や技術開発について、総額１兆００７０億円の計画を認定し、政府として最大３４７９億円の助成を行うと発表した。対象はパナソニック・スバルの車載用ＬＩＢセルやトヨタの次世代車載用角型電池、日産の新構造車載用蓄電池など。認定した計画により、国内生産能力は８５ＧＷｈから１２