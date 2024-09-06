坂本哲志農林水産相は６日の閣議後記者会見で、品薄や価格高騰が続くコメの円滑な流通を、卸売業者の団体などに改めて要請すると明らかにした。農水省は先月下旬にも文書で要請しているが、一段の対応を促す。坂本氏は「一般的には、円滑な流通が進めば価格も落ち着く」と指摘。「産地や卸売業者からスーパーなどに安定的に供給され、消費者の手元に届くよう取り組むことが重要だ」と述べた。