★人気テーマ・ベスト１０ １円高メリット ２データセンター ３半導体 ４ディフェンシブ ５好配当 ６ＪＰＸ日経４００ ７防衛 ８人工知能 ９生成ＡＩ １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「介護関連」が１５位となっている。 厚生労働省が８月２８日に公表した２０２５年度予算案の概算要求は、一般会計で３４兆２７６