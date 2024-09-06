[9.6 J3第27節](プラスタ)※13:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 20 蓑田広大DF 29 柳下大樹DF 39 近石哲平MF 8 山内陸MF 14 前澤甲気MF 16 鏑木瑞生MF 18 音泉翔眞MF 61 安藤由翔FW 7 佐藤碧FW 11 佐々木快控えGK 25 谷口裕介DF 2 藤嵜智貴DF 51 雪江悠人MF 5 稲積大介MF 27 國分将MF 33 中野桂太FW 38 上形洋介監督石崎信弘[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 吉丸絢梓DF 5 大森博DF 1