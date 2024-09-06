【AFP＝時事】サッカーUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2024-25）は5日、各地で試合が行われ、リーグAのグループ4では欧州選手権（UEFA Euro 2024）を制したスペインがセルビアとスコアレスドローに終わった。約2か月前の欧州選手権決勝イングランド戦に先発した8選手がピッチでキックオフを迎えたスペイン。FCバルセロナ（FC Barcelona）の新星ラミネ・ヤマル（Lamine Yamal）らがその中には名を連ねたが、セルビ