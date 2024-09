AIを使って何十万もの曲を作り、さらにボットで何十億回も再生して1000万ドル(約14億円)以上の印税を不正に得たとして、ノースカロライナ州に住む男が逮捕されました。男は電信詐欺やマネーロンダリング共謀などの容疑で起訴されていて、最高60年の懲役刑が言い渡される可能性があります。Southern District of New York | North Carolina Musician Charged With Music Streaming Fraud Aided By Artificial Intelligence | United