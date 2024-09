YouTubeが2024年9月5日に、クリエイターが自身の顔や声などの肖像がコピーされてほかの動画で使用されるのを防ぐためのAI検出ツールを発表しました。New tools to protect creators and artists - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/responsible-ai-tools/YouTube is developing AI detection tools for music and faces, plus creator controls for AI training | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/09/05/y