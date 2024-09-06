映画「初雪の恋ヴァージン・スノー」 二階堂ふみ＆チェ・ジョンヒョプの共演が話題を呼んだTBSドラマ「Eye Love You」(2024年)以降、坂口健太郎＆イ・セヨンが共演するラブロマンス「愛のあとにくるもの」(Prime Videoにて今秋配信)、小栗旬＆ハン・ヒョジュが共演する日本発のNetflixシリーズ(2025年配信予定)、福士蒼汰＆キム・ソンホ＆コ・ユンジョンがトリプル主演を務める「この恋、通訳できますか？(仮題)」...と、日