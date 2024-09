IVEが、初の東京ドーム2DAYS公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME」を開催し、2日間で95,800人を動員した。11ヶ月にもおよぶ初のワールドツアーのアンコール公演ファイナルとなった東京ドームでは、デヴィッド・ゲッタがプロデュースを手掛けた「SUPERNOVA LOVE」を世界初披露。また、日本2nd EP「ALIVE」のタイトル曲「CRUSH」や、アニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマ「Will」