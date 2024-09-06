エアプサンは、松山〜釜山線を10月27日から増便する。月曜を除く週6往復を運航する。機材はエコノミークラス220席を配置したエアバスA321型機を使用する。所要時間は松山発が1時間20分、釜山発が1時間5分。エアプサンは同路線を、2023年11月に週3往復開設していた。9月16日から10月26日までは週5往復に期間増便する。■ダイヤBX133松山（18：35）〜釜山（19：55）／火・水・木・金・土・日BX134釜山（16：35）〜松山（17：40）