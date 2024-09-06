声優の木村昴（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優・木村飛鳥（28）との兄妹2ショットを公開した。【写真】「妹さんかわいい」「笑顔素敵です」木村昴＆飛鳥兄妹の“仲良し”2ショット昴は「今日は飛鳥の誕生日！」と祝福し、2枚の写真をアップ。1枚目は仲良く電車に乗る最近のショット、2枚目は幼少期のなつかしいショットで、どちらの写真からも2人の仲むつまじい様子がにじみ出ている。この投稿に、飛鳥が