持ち帰り寿司店「小僧寿し」は9月14日から16日の期間限定で、「敬老の日フェア」を開催する。小僧寿し 「敬老の日フェア」【関連記事】小僧寿し、平日限定・手巻寿し1本税抜98円の「手巻寿し大感謝祭」と「キングスペシャルフェア」9月13日まで開催、“お値打ちメニュー”「キングスペシャル丼」などを販売「敬老の日」向けに、“華やかでお祝い感のある”商品を用意した。現在、フェア商品の予約受付中。〈敬老の日フェア〉価格は