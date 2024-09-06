【サンパウロ時事】サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）南米予選は５日、各地で第７節の２試合が行われ、アルゼンチンはチリを３―０で下して勝ち点を１８に伸ばし、首位を堅持した。ボリビアはベネズエラを４―０で破った。