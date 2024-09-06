小学館のコミック誌『プチコミック』10月号がきょう6日に発売。1月に亡くなった漫画家・芦原妃名子さんの作品『セクシー田中さん』8巻（10月10日発売）の情報も公開され、コミックスの予約も開始された。【画像】『セクシー田中さん』6刊書影なお、同作は未完。同編集部は「故人の遺志を尊重して『完結巻』とは謳わない方針です。ご理解いただけますと幸いです」と伝えている。
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