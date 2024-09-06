パリパラリンピックの女子走り幅跳び（T63）の決勝が日本時間の6日未明に行われ、三重県津市出身の前川楓選手は4メートル50センチを跳んで、6位に入りました。前川選手は日本時間の7日夜に行われる100メートル予選にも出場します。