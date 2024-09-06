『マダム・ウェブ』の4K UHD+Blu-ray／Blu-ray+DVDセットが、12月4日に発売されることが決定した。 参考：『マダム・ウェブ』完全ネタバレ解説3人の少女はどうやってスーパーヒーローになる？ 本作は、マーベル・コミックスの人気キャラクター、マダム・ウェブ誕生の経緯を描いたミステリーサスペンス。マダム・ウェブをダコタ・ジョンソンが演じたほか、『恋するプリテンダ&#1