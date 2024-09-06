熊本市動植物園で、環境省によって絶滅危惧種に指定されているイヌワシを含む、4種の動物の新しい獣舎が一般公開されました。 【写真を見る】熊本市動植物園 絶滅危惧種『イヌワシ』など動物4種の新獣舎公開生態系・自然環境学ぶパネルも 記者「新しい獣舎は広く、大きくなりました」 9月6日から熊本市動植物園の「ふるさとの自然エリア」で一般公開が始まったのは、日本国内に生息するイヌワシ、ムササビ、マナヅル、タンチ