【イベントテラレイドバトル：最強のガオガエン】 期間：9月6日9時～9月9日8時59分 9月13日9時～9月16日8時59分 ポケモンは、Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、テラレイドバトルで「最強のガオガエン」が出現する「イベントテラレイドバトル」を開催している。開催期間は、9月6日9時より9月9日8