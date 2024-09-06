今回も首位返り咲きは叶いませんでした。 2023年度、県内で生産された本格焼酎の出荷量は、10年連続で宮崎県に次ぐ全国2位でした。 県酒造組合は5日、2023年7月から2024年6月までの酒造年度1年間に県内メーカーが製造した本格焼酎の出荷量について会見を開きました。 会見によりますと、鹿児島県の出荷量は減少傾向が続いており、2019年からは10万キロリットルを下回り、ことし6月までの1年間では、8万6千496キロ