北京証取、国債の累計発行額７兆６千億元に北京証券取引所。（2023年2月17日撮影、北京＝新華社記者/王全超）【新華社北京9月6日】中国北京証券取引所（北京証取）は5日、同所が2022年9月に国債発行業務を開始してから今年8月末までの発行額が累計で7兆6700億元（1元＝約20円）になったと発表した。うち超長期特別国債は2550億元で、調達した資金は国が支援する重点分野や戦略的分野に充てられている。北京証取はこのほか、地