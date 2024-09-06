中国天津でサイバーセキュリティーフォーラム開催4日、第2回サイバーセキュリティー（天津）フォーラムのメイン会場から出る参加者。（天津＝新華社記者/孫凡越）【新華社天津9月6日】中国天津市浜海新区でこのほど、第2回サイバーセキュリティー（天津）フォーラムが開催された。今回は、大規模モデルとデータセキュリティーシステムの構築、ネットワークデータにおける人工知能（AI）セキュリティー・ガバナンスの実践、イン