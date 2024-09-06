誰が2番目に強いのか？それを決める大相撲9月場所が8日に初日を迎える。【もっと読む】一人横綱・照ノ富士が満身創痍でも引退できない《複雑事情》とは？？？近年の大相撲は横綱照ノ富士の1強。横綱が好調なら優勝はほぼ決まりで、不調や不在なら誰が勝つかわからない。照ノ富士は先場所10度目の優勝を果たしたものの、現在は糖尿病の影響で相撲が取れない状況。案の定、8日に休場が発表された。こうなると、果たして誰が勝