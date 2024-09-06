斉藤由貴の娘で女優の水嶋凜が5日までにインスタグラムを更新。中華風コーディネートのオフショットを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】水嶋凜、点心を前に笑顔水嶋が「点心！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、髪をお団子にして黒のチャイナブラウスを着た水嶋がカメラに向かって笑顔でレンゲを差し出す様子が収められている。投稿の中で水嶋は「中華街が思いっきり地元なので、いつもフラッと寄