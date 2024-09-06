経済産業省は６日、トヨタ自動車や日産自動車などの電気自動車（ＥＶ）向け電池関連の生産計画に対し、最大３４７９億円を補助すると発表した。工場新設など各社による投資額は総額１兆円規模に及ぶ。ＥＶが世界的に普及する中、政府は支援を通じて、重要物資と位置付ける蓄電池の国内での供給力を高める。