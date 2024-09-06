政府は６日の閣議で、秋田、山形両県で大きな被害が出た６、７月の豪雨災害を、激甚災害に指定することを決めた。被災自治体の公共土木施設や農地の復旧事業に対する国の補助率を引き上げる。山形県鮭川村は局地激甚災害（局激）とし、事業再建に取り組む中小企業への融資保証枠も拡充する。