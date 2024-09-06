Stellantisジャパンは9月5日、「プジョー」ブランドから、Cセグメントハッチバック「Peugeot 308」の特別仕様車「308 GT HYBRID Special Edition」を発売した。全国のプジョー正規ディーラーにて販売する。台数は80台限定。メーカー希望小売価格は572万7,000円。「308 GT HYBRID Special Edition」は、「2024 FIA 世界耐久選手権」の第7戦である「WEC JAPAN / 6HOURS OF FUJI」に、プジョー・トタルエナジーズの「Peugeot 9X8」が