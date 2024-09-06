アイスランドの映画監督バルタザール・コルマウクルの最新作『Touch（原題）』が、『TOUCH／タッチ』の邦題で2025年1月24日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて日本公開されることが決定した。 参考：1人2役、3役は当たり前？渡邊圭祐、Koki,、林遣都らの出演作から探る“演じ分け”の妙 本作は、初期の認知症であることが判明した主人公のクリストファーが、人生でやり残した、50年前に愛した大切な人が突然姿