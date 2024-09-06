中国は枠内シュート0本、ボール支配率27.3％と低調な出来2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選が開幕し、森保一監督率いる日本代表（FIFAランキング18位）は9月5日に埼玉スタジアムで中国代表（同87位）と対戦。キャプテンのMF遠藤航の先制点を皮切りに大量得点で7-0の勝利を収めた。FIFAランキングも踏まえれば前評判通りの結果とはいえ、想像以上の大差に中国側もショックを隠せないようだ。試合を通じて中国