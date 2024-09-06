6日午前、SEVENTEENが「ロラパルーザ・ベルリン（Lollapalooza BERLIN）」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてドイツへ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・SEVENTEEN、10月のカムバックから日本ドームツアーまで！Pledisが今後の活動計画を発表・SEVENTEEN、ファンミーティングの暴露大会に反響！「服を着て」と指摘されたメンバーは？