6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比変わらずの3万6610円と変わらずで推移。日経平均株価の前場現物終値255.29円に対しては36354.71円高。出来高は3万2738枚となっている。 TOPIX先物期近は2609ポイントと前日比6ポイント安、現物終値比3.69ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 36610