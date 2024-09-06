【モデルプレス＝2024/09/06】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の初地上波冠番組『RIIZE サプライズ LIVE』（テレビ朝日系）が、9月28日（深夜24時〜）、10月5日（深夜24時30分〜）の2週にわたり放送される。【写真】RIIZE、東京タワーと“来日満喫ショット”◆RIIZE、初の地上波冠番組決定今回、RIIZEの貴重なステージパフォーマンスが番組化。約300人のファンを目の前に、完全ライブ形式で放送される。番組タイトルにあるよう