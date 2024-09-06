【モデルプレス＝2024/09/06】韓国・ソウルの大学路にある劇場「TOM2館」で初演されたミュージカル「OZ」（読み：オズ）の日本公演が、11月14日〜20日に東京・有楽町「I’M A SHOW（アイマショウ）」にて上演決定。7 MEN 侍の今野大輝が主演を務め、俳優のソン・ユテク、藤岡真威人、SpeciaLの中村浩大が出演することがわかった。【写真】7 MEN 侍・中村嶺亜＆佐々木大光＆今野大輝がバンド生演奏◆韓国ミュージカル「OZ」日本公演