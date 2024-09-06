全世界が注目するドジャース・大谷翔平投手の『50本塁打・50盗塁』達成のカギは「逆方向へのホームラン」かもしれない。解説者を務める糸井嘉男氏は、大谷が本塁打数を伸ばすために、43号本塁打のような逆方向に伸びる打球がポイントになるだろうと語っている。【映像】大谷、衝撃の“逆方向弾”で「43-43」達成の歴史的瞬間大谷は8月30日（日本時間31日）のダイヤモンドバックス戦で、2回に43盗塁を成功させると、8回の第5打