【W杯2026アジア最終予選】日本代表 7−0 中国代表（9月5日／埼玉スタジアム2002）【映像】5人を切り裂く高速ドリブルからの低弾道シュートあまりの切れ味の鋭さに守備陣はなすすべがなかった。南野拓実がボックス内で相手５人に囲まれながら見事なコントロールショットを突き刺した。これにはファンも「代表のタキはメッシ」「最高だよタキ」