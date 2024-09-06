サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）南米予選は5日、各地で行われ、首位アルゼンチンがブエノスアイレスでチリを3―0で下し、勝ち点を18に伸ばした。マカリテル、アルバレス、ディバラが得点した。南米選手権で足首を痛めたメッシはメンバー外だった。ボリビアはベネズエラに4―0で快勝した。（共同）