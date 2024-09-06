大分県戦没者追悼式が6日、別府市で行われ、参列者が戦争の犠牲者を慰霊し、恒久平和を願いました。 【写真を見る】県戦没者追悼式犠牲者を慰霊し恒久平和願う県関係は4万4458人が犠牲大分 太平洋戦争では全国で310万人が死亡。このうち、県関係は軍人や軍属など4万4458人が犠牲になりました。 6日は別府市で県戦没者追悼式が行われ、佐藤知事が「恒久平和の実現に向け不断の努力を重ねていくことを改めて心に深く刻む」