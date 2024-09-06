26年北中米サッカーワールドカップ（W杯）アジア最終予選が2024年9月5日、埼玉スタジアムで行われ、日本が7−0で中国に勝利した。 「中国男子サッカーチームの日本戦史上最大の敗北」試合は日本が前半12分に主将のMF遠藤航（31）がヘディングシュートを決め先制。前半終了間際にMF三笘薫（27）のヘディングシュートで追加点をあげ、2点差で前半を折り返した。 後半に入っても日本の勢いは止まらない。MF南野拓実（29）が後半7分と1