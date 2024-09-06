中日は6日、11月23日（土）にバンテリンドーム ナゴヤにて「中日ドラゴンズ ファンフェスタ2024」を開催すると発表した。今年のファンフェスタは「熱血スポコン運動会」をテーマに、「投手チーム」と「野手チーム」に分かれて、多数の対決企画を実施。チケット発売情報やイベント内容の詳細は、球団公式ホームページにて10月上旬より順次発表となる。